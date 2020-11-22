طبيب: الجهاز المناعي القوي غير مطلوب في مواجهة فيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن هناك متلازمات بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إصابات الأوعية الدموية ناتجة عن رد الفعل الزائدة للجسم نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال "عقبة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مصابي فيروس كورونا يشعرون ببعض الأعراض حتى بعد الشفاء.

وأشار إلى أن الجهاز المناعي القوي قد يؤدي إلى عاصفة قد تسبب بعض المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة، مؤكدًا على ضرورة التعايش مع الفيروس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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