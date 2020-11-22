طبيب: الجهاز المناعي القوي غير مطلوب في مواجهة فيروس كورونا

كشف أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن هناك متلازمات بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إصابات الأوعية الدموية ناتجة عن رد الفعل الزائدة للجسم نتيجة الإصابة بالفيروس.





وقال "عقبة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مصابي فيروس كورونا يشعرون ببعض الأعراض حتى بعد الشفاء.





وأشار إلى أن الجهاز المناعي القوي قد يؤدي إلى عاصفة قد تسبب بعض المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة، مؤكدًا على ضرورة التعايش مع الفيروس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



