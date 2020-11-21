"ويسترن يونيون" تستحوذ على حصة 15% من شركة"إس تي سي باي"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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استحوذت شركة "ويسترن يونيون" على حصة قدرها 15%  في شركة المدفوعات الرقمية السعودية "إس تي سي باي" المملوكة لـ "إس تي سي" مقابل 200 مليون دولار (750 مليون ريال).

 

 

 

وقالت "إس تي سي"،  في بيان لها نقلته وكالة "بلومبرغ"، أنه تم تقدير قيمة الشركة بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

 

 

 

وأشارت إلى أن الاستثمار يهدف إلى تمويل رأس مال شركة "إس تي سي باي" ودعم خطط التوسع طويلة الأجل.

 

 

 

و تأسست شركة المدفوعات الرقمية السعودية "STC Pay" عام 2018 وهي شركة خدمات مالية سعودية مملوكة بالكامل لمجموعة الاتصالات السعودية، تقدم الخدمات المصرفية الرقمية "فنتك" لقطاعي الشركات والمستهلكين.

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