أسعار الحديد تسجل زيادات مفاجئة..500 جنيه في الطن

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:06 م
سعر طن الحديد
سعر طن الحديد
الفجر الاقتصادي
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 أعلنت عدد من شركات الحديد رفع أسعارها خلال تعاملات الأسبوع  الماضي بقيمة 500 جنيه، في زيادة مفاجئة إذا كان يشهد سوق الحديد استقرار في الأسعار الفترة الماضية.

 

ومن بين الشركات التى قررت زيادة أسعار طن الحديد بها المراكبي للصلب لتسجل أسعار حديد المراكبي نحو 10400 جنيه لطن حديد التسليح لتسليم أرض مصنع بعد زيادته، كم  وصل سعر طن حديد الجارحي للمستهلك يصل الى نحو 10650 جنيها للجرام شامل النولون، ورفعت حديد عز قد قامت أسعارها أمس بنحو 500 جنيه ليسجل حديد عز نحو 10600 جنيه للمستهلك، كما قامت شركة حديد المصريين بزيادة أسعار الحديد اليوم  إلى 10500 جنيه للطن بارتفاع 500 جنيه للطن  والسويس للصلب بزيادة أسعارها بنفس القيمة

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