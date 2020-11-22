شاهد.. محمد المهدي يوجه نصائح نفسية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه حتى الآن لا يوجد علاج نوعي لفيروس كورونا، والآن نحن نرتكز على جهاز المناعة كسلاح وحيد في مواجهة الفيروس، موضحا أن المدخل الرئيسي لجهاز المناعة هو الحالة النفسية الجيدة.

وأضاف "المهدي"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن منظمة الصحة العالمية اكتشفوا أن 40 % من الشعب الأمريكي يعاني من الا كتائب بسبب جائحة كورونا، وتتوقع المنظمة أن يكون تأثير الموجة الثانية أكبر.

واستكمل أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه يجب أن نكون مستعدين للموجة الثانية دون إفراط في الحذر أو التفاؤل، موضحا أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحصول على فترات كافية من النوم أو الراحة، لافتا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإجهاد هم الأكثر قابلية للإصابة بالفيروس.

واستكملـ أنه يجب الحرص على التواصل الاجتماعي الإلكتروني خلال فترة العزل الاجتماعي، وتناول أغذية جيدة وخضروات لتقوية المناعة، مشددًا على ضرورة التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن القدرة على العطاء تزيد من قدرة جهاز المناعة على مواجهة الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 22 ساعة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن العقوبة المتوقعة على إمام عاشور بعد الطرد أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

استاذ بطب الزقازيق: "كورونا" بسيط.. ويجب تقوية الجهاز المناعي

طبيب نفسي يحذر المصريين من هذا الأمر لهزيمة كورونا

قائمة بالمواعيد المحتملة للموجة الثانية لكورونا في مصر

"الذئب المسعور".. سر رعب أردوغان بعد وصول بايدن للسلطة (فيديو)

طبيب: سجلنا أعراض ما بعد كورونا تصيب المتعافين

طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

09:47 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

زيدان يفاجئ لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

11:55 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»