شاهد.. محمد المهدي يوجه نصائح نفسية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية

شاهد.. محمد المهدي يوجه نصائح نفسية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه حتى الآن لا يوجد علاج نوعي لفيروس كورونا، والآن نحن نرتكز على جهاز المناعة كسلاح وحيد في مواجهة الفيروس، موضحا أن المدخل الرئيسي لجهاز المناعة هو الحالة النفسية الجيدة.
وأضاف "المهدي"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن منظمة الصحة العالمية اكتشفوا أن 40 % من الشعب الأمريكي يعاني من الا كتائب بسبب جائحة كورونا، وتتوقع المنظمة أن يكون تأثير الموجة الثانية أكبر.
واستكمل أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه يجب أن نكون مستعدين للموجة الثانية دون إفراط في الحذر أو التفاؤل، موضحا أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحصول على فترات كافية من النوم أو الراحة، لافتا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإجهاد هم الأكثر قابلية للإصابة بالفيروس.
واستكملـ أنه يجب الحرص على التواصل الاجتماعي الإلكتروني خلال فترة العزل الاجتماعي، وتناول أغذية جيدة وخضروات لتقوية المناعة، مشددًا على ضرورة التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن القدرة على العطاء تزيد من قدرة جهاز المناعة على مواجهة الفيروس.
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