شاهد.. محمد المهدي يوجه نصائح نفسية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه حتى الآن لا يوجد علاج نوعي لفيروس كورونا، والآن نحن نرتكز على جهاز المناعة كسلاح وحيد في مواجهة الفيروس، موضحا أن المدخل الرئيسي لجهاز المناعة هو الحالة النفسية الجيدة.





وأضاف "المهدي"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن منظمة الصحة العالمية اكتشفوا أن 40 % من الشعب الأمريكي يعاني من الا كتائب بسبب جائحة كورونا، وتتوقع المنظمة أن يكون تأثير الموجة الثانية أكبر.





واستكمل أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه يجب أن نكون مستعدين للموجة الثانية دون إفراط في الحذر أو التفاؤل، موضحا أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحصول على فترات كافية من النوم أو الراحة، لافتا إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإجهاد هم الأكثر قابلية للإصابة بالفيروس.



