النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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وصل صباح اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٠ م معالي « المستشار حمادة الصاوي النائب العام» إلى محافظة الإسكندرية، ليواصل زياراته التفقدية للنيابات على مستوى الجمهورية، بزيارة أعضاء «النيابة العامة» بنيابات الإسكندرية. 

وكان قد استقبله «الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية» و«اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية» بمقر «قيادة القوات البحرية» برأس التين بالإسكندرية، والذي كان قد اختاره معالي «السيد المستشار النائب العام» مَقرًّا لعقد اجتماعه اليوم بأعضاء «النيابة العامة» بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، وذلك تأكيدًا على تكاتف سائر مؤسسات الدولة المصرية جنبًا إلى جنب من أجل رفعة هذا الوطن، حيث تبادل سيادته والفريق قائد القوات البحرية الدروع التذكارية في ختام لقائهما. 

وكان قد اجتمع سيادته ووفد من قادة «النيابة العامة» وأعضاء «بالمكتب الفني للنائب العام»، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة «نيابة استئناف الإسكندرية» بقاعة المجد بمقر قيادة القوات البحرية؛ وذلك لتفقد سير العمل القضائي بالنيابات هناك، والتوجيه بالإستراتيجية التي تهدف «النيابة العامة» بها إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وفي أعقاب الاجتماع زار سيادته مقر «نيابة استئناف الإسكندرية» واجتمع بأعضاء «النيابة العامة» فيه حيث طالع بعض من القضايا المتداولة لديهم، وكذا طالع بعض قضايا التحقيق بالدائرة رقميًّا عبر «برنامج العدالة الجنائية»، إذ شدد على ضرورة اهتمام كافة أعضاء «النيابة العامة» بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالهم القضائية.

وحرصًا من سيادته على توفير المناخ الملائم تسهيلًا على المواطنين المترددين على «نيابات الأسرة» بدائرة «نيابة استئناف الإسكندرية» زار سيادته «المكتب الرقمي لخدمات نيابات الأسرة» بالإسكندرية «بمجمع محاكم السيد كُريم» بالمنشية، والذي يقدم خدمات نيابات الأسرة بصورة رقمية عبر تسع عشرة نافذة لاستقبال المواطنين، مما يوفر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، حيث اطلع سيادته على آلية العمل فيه وتأكد من حسن سيرها، وأذن لذلك بتشغيله للمواطنين بدءًا من الغد الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. 

وكذا تفقد سيادته مَقارَّ استراحة أعضاء «النيابة العامة» بشارع فؤاد بالإسكندرية، حرصًا من سيادته على التأكد من توافر كافة متطلباتهم وما يلزمهم لخلق المناخ الملائم لأداء رسالتهم. 

ويحرص سيادته على لقائه المباشر الدوري بأعضاء «النيابة العامة» على مختلف درجاتهم؛ تحقيقًا لتواصل فعال معهم يوحد صفوف «النيابة العامة» على رؤى سيادته نحو الرقي «بالنيابة العامة» ومستوى أعضائها الفني؛ ضمانًا لأدائها أمانتها ورسالتها نحو المجتمع كنائبة عنه.
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية
النائب العام يواصل زياراته التفقدية بزيارة نيابات الإسكندرية

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