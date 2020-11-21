ابرز تصريحات قادة العشرين في أول إجتماعتهم اليوم

طلقت اليوم أعمال قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيا في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث ستُعقد على مدار يومي 21 و22 نوفمبر 2020.

وشهدت القمة تصريحات مختلفة لأبرز قادة العام، حيث قالت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة: ناقشنا قضايا التأهب للوباء في الماضي، ولكن اتخذت القضية اليوم منحنى جديداً في الاستجابة الضرورية على مستوى العالم، كأي تحدٍّ عالمي.

وأضافت: تحمل مجموعة العشرين مسؤولية حاسمة في هذا المجال، وإذا وقفنا معًا في جميع أنحاء العالم، يمكننا التصدي للوباء والتغلب عليه وآثاره.

ومن جانبه قال رئيس وزراء جمهورية إيطاليا: نحن بحاجة إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مع دعم المرونة البيئية والاجتماعية وتجنب المزيد من الاختلال الاقتصادي.

وأضاف أن عودة ظهور الوباء في مناطق عدة تتطلب مرة أخرى قرارات صعبة من الحكومات، وتضحيات مهمة من جانب مواطنيهم.

وقال رئيس جمهورية الأرجنتين، إن هذه المعركة ليست مجرد مهمة للحكومات، إنها مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي تتطلب توقيع ميثاق تضامن عالمي عظيم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم، ومثلت فرصة فريدة لإعادة تعريف قيمة التضامن في مجتمعاتنا.

كما قال رئيس جمهورية فرنسا: اليوم نواجه أزمة صحية تهدد حياة الملايين من البشر، وهنا تكمن المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا المضي نحو توحيد الجهود الدولية.

وأضاف أن القمة ناقشت اليوم المبادرة الناجحة (مبادرة ACT-A) التي حصدت ما يقارب 10 ملايين دولار منذ الانطلاق.

وقال رئيس جمهورية كوريا: ستعمل كوريا في شراكة مع المجتمع الدولي لوضع حد كامل لوباء فيروس كورونا حتى النهاية، مضيفا: سنحشد القوات للتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات التي ينتظرها الجميع.

وأضافت أن القمة أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19 ، ومنشأة "كوفاكس" التي تعمل كمنصة عالمية فريدة، وتسهم في تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية ووسائل التشخيص واللقاحات ، كما تهدف إلى توزيع ملياري جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021 م ،لافتة النظر إلى أنه جرى جمع ما يقارب 5 مليارات دولار لهذه المبادرة، أسهمت فيها ألمانيا بأكثر من نصف مليار يورو.