أول رد من نقابة المهن التمثيلية على صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"،على قناة "صدى البلد": "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة"، متابعا: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

وتابع:"لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي"، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.

وأردف: "نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة".


وأكد أن الاتحاد العام للنقابات ضد التطبيع، معلقا: موقفنا واضح وضد التطبيع.

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