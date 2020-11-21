حسن ضوه مرشح التنسيقية: مستشفيات منيا القمح ومشتول بحاجة لأقسام طوارئ









صرح حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي المقاعد الفردية، بأن مسشفيات منيا القمح ومشتول في أمس الحاجة إلى أقسام طوارئ، بعدما قام بعدة جولات ميدانية لرصد ما تحتاجه الدائرة وما تتضمنه من مشكلات.





كما قام" ضوه" مرشح منيا القمح و مشتول السوق، بعمل قوافل طبية مجانية، استفاد منها أكثر من ٨٠٠٠ حالة، استجابةً لمبادرة الرئيس "١٠٠ مليون صحة"، وتعاقد "ضوه" مع عدد من معامل الأشعة والتحاليل لعمل تخفيضات لأهالي منيا القمح ومشتول، حيث أكد أن ملف الصحة علي رأس أولوياته، وأنه سيقوم بتوجيه خطاب عاجل لوزارة الصحة، من أجل توفير وحدات لاستقبال الطوارئ في مستشفى منيا القمح ومستشفى مشتول السوق، ليكون هناك قدرة على استقبال الحالات الحرجة.



