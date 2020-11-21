رئيس جامعة بورسعيد يعتمد تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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اعتمد الدكتور أيمن ابراهيم - رئيس جامعة بورسعيد، تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة برئاسته وعضوية كلا من الدكتورة مها زكريا- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، الدكتورة هبه يوسف- وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا- مديرًا للمركز، الدكتور احمد عيسى - نائب لمدير المركز.

كذلك الدكتور رائد حلمي - وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع- عضوًا، الدكتورة أسماء نبيل - المدرس بكلية الطب- عضوًا، الدكتور أحمد العميري- المدرس بكلية التربية النوعية- عضوًا، الدكتور سهير منتصر- عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق- عضوًا، الدكتور نجلاء أدوارد - رئيس المجلس القومي للمرأة ببورسعيد- عضوًا، سماح أبو المعاطي- مدير مركز النيل للإعلام- عضوًا، عصام صالح- مدير مركز الاعلام-عضوا، ووكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد- عضوًا، وممثل مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد- عضوًا، وسامية المصيلحى- أمين عام الجامعة- عضوًا.

ومن الجدير بالذكر بأن المركز يهدف إلي التوعية ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الممثلة في الندوات العلمية والملتقيات الثقافية، المؤتمرات المجتمعية، وورش العمل، المعسكرات الشبابية،المعارض الفنية،ممارسة الانشطة الرياضية،الشراكة مع كليات الجامعة المختلفة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي وكذالك المشاركه مع محافظة بورسعيد ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

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