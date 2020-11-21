توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين.. انخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:45 م
الأمطار
الأمطار
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توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين.. انخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار

في ظل ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة، ننشر توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين  وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها اليومي، إذ من المتوقع أن يشهد اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، كما يكون الجو لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، بينما يسود جنوب سيناء  طقس بارد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس، أما شمال وجنوب الصعيد فيكون الجو معتدلا والرياح متوسطة، وننشر بالتفصيل خريطة سقوط الأمطار كما جاءت في التقرير.

توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين

تشهد البلاد فرصا متفاوتة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.
ففي بعض المناطق  من  الوجه البحري هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.
كذلك مناطق من على السواحل الشمالية  مثل(  السلوم – مطروح – سيدى برانى  – الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش )،تكون أمطار متوسطة لغزيرة  .
أما في  بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون أمطار خفيفة لمتوسطة.

درجات الحرارة

كما أشرنا، تشهد البلاد موجة من الطقس السئ وغير المستقر ، وفيما يخص اليومين المقبلين، يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.
بينما يكون الجو باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وفيما يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:
 القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
الإسكندرية : العظمى 22 والصغرى 16 درجة.
مطروح: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
سوهاج:  العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
قنا: العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.
أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

الأمطار في الإسكندرية

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد  الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة.

وتجدَد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في المحافظة  اليوم السبت، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة.

توقعات حالة الطقس ليومين مقبلين.. انخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار

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