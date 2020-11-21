محافظ بورسعيد يستقبل وكيل مجلس الشيوخ ويهنئ نائبة حزب الشعب الجمهوري

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وعمرو الشافعي امين الحزب الشعب الجمهوري.

وقدم المحافظ التهنئة، خلال اللقاء للنائبة فيبي فوزي لفوزها بمنصب وكيل مجلس الشيوخ وكذلك النائبة الدكتورة امل عصفور، بعد نجاحها في انتخابات مجلس النواب، متمنيا التوفيق لهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء علي ضرورة التعاون والتوافق بين أجهزة المحافظة والنواب في الفترة القادمة لتحقيق مصالح المحافظة وأبنائها والتكاتف لإنجاز خطط التنمية المختلفة المقرر تنفيذها في المحافظة خلال الفترة القادمة

ومن جانبها، أشادت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ بالتغييرات التنموية التى شهدتها بورسعيد فى الآونة الأخيرة، مؤكده أن المحافظة شهدت كيانات عملاقة فى كافة المجالات بما يخدم خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، كما أشادت بجهود الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم محافظ بورسعيد الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لتحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.
محافظ بورسعيد يستقبل وكيل مجلس الشيوخ ويهنئ نائبة حزب الشعب الجمهوري
محافظ بورسعيد يستقبل وكيل مجلس الشيوخ ويهنئ نائبة حزب الشعب الجمهوري
محافظ بورسعيد يستقبل وكيل مجلس الشيوخ ويهنئ نائبة حزب الشعب الجمهوري
محافظ بورسعيد يستقبل وكيل مجلس الشيوخ ويهنئ نائبة حزب الشعب الجمهوري

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