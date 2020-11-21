المتحدث باسم الجيش الإسرائلي يعلق على صورة محمد رمضانن مع المطرب الإسرائيلي عومر آدام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تواجد الفنان محمد رمضان بأحضان المطرب الإسىرائيلي عومر ادام وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب افيخاي أدرعي قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام..الفنان القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائلي المتألق عومر ادام في دبي".


وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الماضية بسبب انتشار صورة لمحمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومر ادام مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد بمحمد رمضان.
المتحدث باسم الجيش الإسرائلي يعلق على صورة محمد رمضانن مع المطرب الإسرائيلي عومر آدام
المتحدث باسم الجيش الإسرائلي يعلق على صورة محمد رمضانن مع المطرب الإسرائيلي عومر آدام
المتحدث باسم الجيش الإسرائلي يعلق على صورة محمد رمضانن مع المطرب الإسرائيلي عومر آدام
المتحدث باسم الجيش الإسرائلي يعلق على صورة محمد رمضانن مع المطرب الإسرائيلي عومر آدام

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