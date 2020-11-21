باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.

وجاءت التشكيل كالتالي:-

محمود جنش في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع 
إسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما وامام عاشور في خط الوسط.
كاسونجو كاسونجو ومصطفي محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وطارق حامد وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو محمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد وأسامة فيصل.

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