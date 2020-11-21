نجم آرسنال يكشف حقيقة اشتباكه مع ديفيد لويز

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف الإسباني داني سيبايوس، نجم آرسنال الإنجليزي، حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخرًا بشأن دخوله في مشادة قوية مع زميله في الفريق ديفيد لويز.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدافع ديفيد لويز اشتبك مع لاعب الوسط داني سيبايوس في تدريب هذا الأسبوع.



ووصف سيبايوس التقارير عبر تويتر بأنها "زائفة" بينما قال أرتيتا إن المشكلة انتهت لكن المدرب الإسباني أبدى قلقاً أكبر من تسريب أخبار الفريق.



وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري غداً الأحد: "لا أحب انتشار الواقعة في كل مكان".



وأضاف: "سأحقق في كيفية تسريب الواقعة وحدث هذا على عكس توقعاتي، نحتاج للخصوصية والثقة وستكون هناك توابع".



وواصل: "هذه الرياضة تشمل احتكاكات والتدريبات قوية جداً وهذه المواقف تحدث كثيراً".



وتورط سيبايوس، الذي يقضي موسمه الثاني في آرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد، في شجار سابق مع زميله إيدي نكيتياه خلال تدريب قبل مواجهة فولهام في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنهما تجاوزا الخلاف بنشر صورة سوياً بعد المباراة. 

أخبار تهمك

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ يوم

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ 37 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 12 ساعة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي 2-1 وديا

منذ ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

3 أخبار سارة في الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

عاجل.. السيسي يوجه التهنئة إلى الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات أزمة كورونا

05:31 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»