نجم آرسنال يكشف حقيقة اشتباكه مع ديفيد لويز

كشف الإسباني داني سيبايوس، نجم آرسنال الإنجليزي، حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخرًا بشأن دخوله في مشادة قوية مع زميله في الفريق ديفيد لويز.









وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدافع ديفيد لويز اشتبك مع لاعب الوسط داني سيبايوس في تدريب هذا الأسبوع.







ووصف سيبايوس التقارير عبر تويتر بأنها "زائفة" بينما قال أرتيتا إن المشكلة انتهت لكن المدرب الإسباني أبدى قلقاً أكبر من تسريب أخبار الفريق.







وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري غداً الأحد: "لا أحب انتشار الواقعة في كل مكان".







وأضاف: "سأحقق في كيفية تسريب الواقعة وحدث هذا على عكس توقعاتي، نحتاج للخصوصية والثقة وستكون هناك توابع".







وواصل: "هذه الرياضة تشمل احتكاكات والتدريبات قوية جداً وهذه المواقف تحدث كثيراً".







وتورط سيبايوس، الذي يقضي موسمه الثاني في آرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد، في شجار سابق مع زميله إيدي نكيتياه خلال تدريب قبل مواجهة فولهام في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنهما تجاوزا الخلاف بنشر صورة سوياً بعد المباراة.