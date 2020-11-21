تعرف على العوائق التي تقف أمام رغبة قطر في امتلاك مقاتلات إف-35

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
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استعرض موقع " national interest"، أبرز العوائق التي تقف أمام رغبة قطر في امتلاك مقاتلات "F-35" الأمريكية المتطورة، وتحول دون إتمام الصفقة التي سعت إليها الإمارة الصغيرة عقب الكشف عن مساع الإمارات للحصول على طائرات من نفس الطراز.

 

 

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل قطر ترغب في شراء طائرات F-35، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأسباب التي تجعلها لن تحصل على هذه الطائرة الشبحية، ومن بينها المقاطعة الدبلوماسية للدوحة، الشراكة مع تركيا، بالإضافة إلى ممانعة إسرائيل للصفقة وكذلك الاعتبارات العسكرية للولايات المتحدة.

 

 

 

وأضاف أن قطر طلبت رسميًا الحصول على الطائرات المتطورة لتكمل أسطولها الحالي من طائرات: "ألفا جيتس، ميراج 2000، داسو رافالز، إف 15 إي سترايك إيجلز، ويوروفايتر تايفون"، إلا أن إضافة طائرات F-35، ستسمح لها بالتخلص التدريجي من بعض الطائرات القديمة.

 

 

 

 

 

وأوضح التقرير، أنه من بين الأسباب التي تعيق حصول قطر على الصفقة هي المقاطعة العربية لها، وأشار التقرير إلى عدد من النقاط الشائكة بالنسبة لإسرائيل، والتي قد تمانع حصول قطر على هذه الطائرات ومن بينها؛ دعم قطر لحركة حماس، كما أنها تخشى الشراكة الوثيقة بين قطر وتركيا لاسيما بعد دعم أنقرة للدوحة خلال الأزمة الخليجية عام 2017، لافتًا إلى أن كلا البلدين يدعمان جماعة الإخوان المسلمين، بينما زادت تركيا من دعمها للمتطرفين في ليبيا، ومثل هذه العلاقة بين قطر وتركيا ليست في مصلحة إسرائيل، حسبما ذكر التقرير.

 

 

 

 

 

وإلى جانب المقاطعة العربية والممانعة الإسرائيلية، تطرق موقع " national interest" إلى الاعتبارات الأمريكية فيما يخص التواجد التركي في قطر.

 

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