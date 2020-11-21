كوكا يعلن رغبته في العودة للأهلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، أنه سيعود إلى صفوف الأهلي ناديه السابق، في يوم من الأيام.

 

ونشر كوكا عبر "ستوري" حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أحد الأسئلة الموجههة له، حول إمكانية عودته لصفوف الأهلي مرة أخرى، ليرد قائلا "إن شاء الله".

 

وفي سؤال أخر حول استمرار إصابته بفيروس كورونا، أجاب كوكا يأنه مازال مصابا، مشيرا إلى عدم قدرته على مقابلة الأشخاص.

 

وشارك كوكا أساسيا في مباراة مصر ضد توجو الأخيرة، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والتي فازت فيها الفراعنة بنتيجة 3 / 1.

أخبار تهمك

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ يوم

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 18 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 22 ساعة

موسمياني يعلن عن تشكيل الأهلي لمواجهة ‏أبوقير للأسمدة بكأس مصر

منذ أقل من ساعة

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ أقل من ساعة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 10 ساعات

سيميوني يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

01:57 م

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

03:28 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

هدف الأهلي.. نجم منتخب مصر يرد على عرض الزمالك المغري

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»