صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم أحد اللاعبين المُرشحين للإنضمام لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي موقفه من العرض الضخم الذي تلقاه من نادي الزمالك للإنتقال للقلعة البيضاء في الموسم الجديد.


وعلم الفجر الرياضي من أحد المصادر المُقربة من أحمد رمضان بيكهام أن الزمالك حاول الحصول على توقيع اللاعب مقابل مبلغ مالي يفوق عرض الأهلي مع عرض مغري للاعب.


في الوقت الذي أبلغ فيه بيكهام أنه لن ينضم سوى للنادي الأهلي خاصةً أنه كان لاعباً في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ويرغب مجدداً في العودة للمارد الأحمر.

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