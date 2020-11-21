المعاملة بالمثل.. عقوبات روسية على 25 بريطانيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:47 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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فرضت السلطات الروسية، اليوم السبت، عقوبات شخصية على 25 بريطانيا، ممنوعون من دخول الأراضي الروسية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي: "ردا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً بريطانيًا ممنوعون من دخول أراضي روسيا".

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عقوبات روسية روسيا بريطانيا المعاملة بالمثل

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