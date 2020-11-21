المعاملة بالمثل.. عقوبات روسية على 25 بريطانيا

فرضت السلطات الروسية، اليوم السبت، عقوبات شخصية على 25 بريطانيا، ممنوعون من دخول الأراضي الروسية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان رسمي: "ردا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً بريطانيًا ممنوعون من دخول أراضي روسيا".