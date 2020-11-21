تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما
السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:25 م
مـروة هيـكل
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قرر قاضي الجنح بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم تجديد إيداع طفل المرور 15 يوما في دار الرعاية ويعرض في الوقت المحدد على ذمة التحقيقات.
وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.
وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة، ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولًا دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.
وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.
وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة، ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولًا دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.