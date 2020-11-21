تجديد إيداع طفل المرور في دار الرعاية 15 يوما

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قرر قاضي الجنح بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم تجديد إيداع طفل المرور 15 يوما في دار الرعاية ويعرض في الوقت المحدد على ذمة التحقيقات.



وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.



وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة، ليسأله عن التراخيص، فر بالسيارة هاربًا، محاولًا دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.