محمد رمضان بالزي الصعيدي من داخل طائرته عبر "إنستجرام"









حيث ظهر "رمضان" في الصورة بالزى الصعيدى من الطائرة، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين







يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.





على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.







وكانت أخر أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" ويشارك مع "رمضان" في غناء الكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.









والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.



شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بـ مجموعة من الصور الجديدة له، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "اسنتجرام".