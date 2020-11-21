ريهام أيمن تنشر صو احتفالها بيوم ميلادها عبر "انستجرام"





حيث ظهرت "أيمن" في الصور وسط أجواء عائلية من احتفالها بيوم ميلادها، وعلقت على الصورة قائلةُ: "أطفالي هما كل شيء بالنسبالي".





وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام وزوجها شريف رمزي والفنان احمد فلوكس.





يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام ايمن.





ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".







شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها بـ مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".