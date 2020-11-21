بعد تصريحاته ببرنامج "السيرة".. كريم عبد العزيز مطوب على "جوجل"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنان كريم عبد العزيز، تريند مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ظهوره بـ برنامج "السيرة".


حيث كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن أمنيته أن يقوم والده بإخراج فيلم من بطولته، وكان ذلك خلال استضافته بقناة dmc، ببرنامج "السيرة"، والذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى.


واستهل الفنان كريم عبد العزيز حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن المواقف الطفولية التي تسببت في العديد من الكوارث بعائلته خلال حواره، موضحا: "كان في موقف أفتكره وأنا صغير كان عندى 15 سنة سرقت عربية بابا من وراه، وبعد ما مشيت عملت حادثة دخلت في عربية 132 رمادى ولما حصل فتحت الباب وجريت لأنى اترعبت لاحسن أتسجن".


في سياق متصل، يعرض البرنامج في تمام الساعة 11 مساءً، حيث يكشف عن العديد من الأمور، لأول مرة في حياة النجم كريم عبد العزيز، مثلما ظهر في البرومو الدعائي للحلقة، والتى كشف خلالها عن الجوانب الأسرية والشخصية والعائلية، بالإضافة إلى حديثه عن إصابته بـ8 جلطات في الرئة، كما يكشف عن علاقته بأصدقائه من بينهم النجم أحمد السقا.


على جانب أخر، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء، وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

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وفاء كيلاني كريم عبدالعزيز السيرة الاختيار2

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