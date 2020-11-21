إصابات كورونا في بريطانيا تقترب من 1.5 مليون حالة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو 1.48 مليون حالة.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 54 ألفا و381 حالة، وتعافي من المرض 3260 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعاً.

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