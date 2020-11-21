شاهد.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف بصحبة زوجته عبر "إنستجرام"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شارك النجم يوسف الشريف، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث ظهر "الشريف"، في الصورة بصحبة زوجته إنجى علاء، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.


في سياق منفصل، يخوض الممثل المصري يوسف الشريف ماراثون الدراما الرمضاني بمسلسل مستوحى من أزمة فيروس كورونا.


ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بوستر مبدئي للعمل الذي يحمل اسم "COVID-25" وعلّقت الشركة قائلة: "ياترى إيه اللي هيحصل سنة 2025".


ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_الشريف بعد إعلانه طرح مسلسل رمضاني جديد في عام 202‪1 يحمل اسم كوفيد.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏مسلسل يوسف الشريف في رمضان المسلسل دا دخل قلبي من قبل ما اشوفه" و"‏ العالم كله مقلوب على CoV-19 ووصلنا اكتر من 50 مليون حالة ومحدش قادر يسيطر عليه يوسف الشريف".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الشريف انجى علاء الفنانة يوسف الشريف

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 17 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مي نور الشريف تنشر صورة من ذكريات طفولتها

المنتج التركي يوسف ايسنكال بوستر المسلسل الكويتي "أمنيات بعيدة"

ننشر أول بوستر لمسلسل يوسف الشريف في رمضان 2020

يوسف الشريف يكشف عن مسلسله المقبل.. والجمهور يتكهن بسرقته (صورة)

يوسف الشريف بصحبة داني الفيس عبر "تويتر"

هكذا روج محمد رمضان لمسلسله الجديد "البرنس"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»