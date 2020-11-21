سيدة "الأمطار" تشكر الفنانة ياسمين صبري: وعدتني هتتكفل بيا وبعتتلي مرتب سنة مقدم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وجهت سيدة الأمطار التي اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها أمس، الشكر للفنانة ياسمين صبري، بعد تكفلها بها وتقديم مرتب لها مدى الحياة. 


وقالت السيدة في فيديو لها : "الفنانة ياسمين صبري كلمتني اول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا وبعتتلي النهارده مرتب سنة وعزماني اقابلها يوم الاتنين في بيتها.. ربنا يجازيها كل خير". 


يذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد أعلنت أمس تكفلها الكامل بحالة السيدة التي التقط لها صورة أثناء بيعها بعض المنتجات البسيطة وسط سقوط الأمطار الغزيرة على شوارع العاصمة .



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