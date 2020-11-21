إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن صدور توجيهات سامية بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن.





صرح بذلك سفير خادم الحرمين لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".





وقال السفير: صدرت التوجيهات السامية الكريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، والتي توقفت بسبب جائحة "كورونا"، موضحًا أن هذا يأتي "كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة".



