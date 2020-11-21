بشرى للسعوديين بشأن حصول المملكة على لقاح كورونا

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح "كورونا المستجد" في أقرب وقت ممكن.





جاء ذلك، خلال كلمة لوزير الصحة ضمن برنامج "قمة قادة مجموعة العشرين"، الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.





وأكد وزير الصحة أن "رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بذلت جهودًا في الحد من تداعيات كورونا عالميا، حيث قدمت 500 مليون دولار لتقديم المساعدات الدولية بطريقة فاعلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمات للجميع.



