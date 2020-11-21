محاكمة شقيقين بتهمة سرقة المواطنين في دار السلام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية باحالة، شقيقين، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلَين "شقيقين"، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالى "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهالإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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