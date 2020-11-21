رئيس مصلحة الضرائب : مصر رائدة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بالشرق الأوسط





أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الماليه بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ، وكافة الغرف التجارية لنشر الوعى الضريبى حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها ، تم عقد ندوة مع الغرفة الأمريكية عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية مشيدًا بالدور الذى تقوم به الغرفة فى مساندة مصلحة الضرائب فى نشر الوعى الضريى خاصة فيما يتعلق بمشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا ، وتعد هذه الندوة أولى الندوات التى تعقدها الغرفة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية فى إطار التعاون المشترك والتى من المقرر ان يستتبعها عدد من الندوات الأخرى .









وقال "عبد القادر " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد إحدى المشروعات الضخمة التى تنفذها مصلحة الضرائب فى ظل التحول الرقمى للدولة ، وتعد مصر من أوائل الدول ورائدة فى الشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ،مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تريدان تغيير ثقافة و منهجية التعامل مع الممولين ، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بأحدث الأساليب الرقمية





وأشارت " رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن المصلحة أصدرت قرارا رقم ( 518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد (347 ) شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من 15/2/2021،لافتة أن المرحلة الثالثة ستكون في 15 مايو 2021 وتشمل باقي المسجلين بمركز كبار الممولين .





وأوضحت " رشا عبد العال " أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول ، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (518) لسنة 2020 ، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفة أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .





وأشارت إلى أن المصلحة إستطاعت تنفيذ هذه المنظومة وفقًا للمراحل المقررة لها من مرحلة تشغيل تجريبى ، والتى بدأت فى 30 يونيو الماضى ، وكذلك تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة القاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الجارى وفقًا للخطط الزمنية المقررة لها ، رغم التحديات التى واجهتنا خلال الفترة الماضية من ظروف فيروس كورنا المستجد ،لافتة إلى أن هذا يرجع إلى جهود العاملين القائمين على المنظومة بالمصلحة وكذلك شركاء العمل من شركة مايكروسوفت ، وشركة إيفايناس ، وشركة إرنست أند يانج، وشركة إيتدا وكذلك شركاء النجاح من الشركات التى إنضمت إلى المنظومة خلال مرحلة التشغيل التجريبى لها .













وأوضحت " رشا عبد العال " ان منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكدة أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية ، واستعرضت الفوائد قصيرة الأجل ، وبعيدة المدى التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الغرفة الأمريكية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بحضور " حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية ، و

" حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية ، " محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين " ، والمهندس " أندريه إسحق محلل نظم معلومات بمصلحة الضرائب .

ومن جانبه أكد "حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أثبتت أن مصلحة الضرائب لديها من الكفاءات والإمكانيات الفنية والبشرية التي تمكنها من إتمام عملية التطوير بالنجاح المطلوب ، لافتًا إلى أن المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير المالية والذي تم من خلاله الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يعتبر فخر لنا جميعا ويسطر تاريخ مصر في التحول الرقمي.





وأشاد " حسن حجازى " بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الإرتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة مؤكدا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقنا في هذا الأمر ، وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى ، وكذلك أشاد بجهود إعلام مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي حول منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال العديد من الوسائل والقنوات مثل نشر عدد 2 فيديو تعريفي عن المنظومة وأهميتها وخطوات التسجيل بها ، هذا بالإضافة إلى تنسيق ورش العمل والندوات بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى .









وأكد " محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين " على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق ، وان ييتم إختبار كافة وظائف المنظومة ، موضحًا أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).





وأستكمل " محمد كشك " الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة ، لافتًا إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة .



