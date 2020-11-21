منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. تعرف على موعد الصرف ومن هي الأسماء المستحقة لصرف منحة 500 جنيه

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. تعرف على موعد الصرف ومن هي الأسماء المستحقة لصرف منحة 500 جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة، الدفعة الرابعة، مازالت التشاؤلات من قبل المواطنين تزداد يوما بعد يوم عن موعد صرف المنحة التي وعدت ها الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة صرف المنحة للمرة الرابعة لمدة 3 شهور أخرى، نظرا لأن وباء كورونا مازال يوقف أعمال الكثيرين كما أن هناك حالات غلق لبعض المؤسسات بعد ازدياد أعداد اللإصابة بكورونا، الأمر الذي تخوف منه الجميع وتم تقليل أعداد العمالة، لذا راعى الرئيس تدايعبات الموجة الثانية لكورونا وقرر صرف المنحة للمتضررين من فوباء كورونا وهم البنائين والعاملين في القطاع السياحي، والذين يتقاضون راتبهم بصفة يوميو أو شبه منتظمة.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة
قامت وزارة القومي العاملة خلال الأسابيع الماضية، بفتح باب التسجيل للأشخاص واعادة التسجيل، ويعكف المسؤولين حاليا على مراجعة موقف المواطنين ومدى استحقاقهم من صرف المنحة، نظرا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خرج منذ يومين وأكد أن همناك أموات تم تسجيل أسمائهم عبر الموقع ودون وجه وحق، وهناك أشخاص لاتنطبق عليهم الشروك ويحصلون على معاشاات ودعم نقدي فكان لزاما من تحري صرف المنحة والوصول لمحقيها.

الدفعة الرابعة لمنحة العمالة غبر المنتظمة
أيام قليلة وسيتم اإعلان عن أسماء الأشخاص المستحقة من صرغ المنحة، وطبقا لتصريحات وزير القوى العاملةو، لاتوجد أي مواقع أو راوابط يمكن من خلالها الدخول عليها ومعرفة أسماء الأشخاص، فالجهة الوحيدة التي لديها أسماء هي القوى العاملة، وسيتم اريسسالها لوزارة الاتصالات لارسال الاسماء وأماكن الصرف لأرقام هواتف الأشخاص.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. تعرف على موعد الصرف ومن هي الأسماء المستحقة لصرف منحة 500 جنيه

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