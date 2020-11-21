إسلام عنان: مصر قد تبدأ تصنيع لقاح كورونا في منتصف 2021 (فيديو)

قالت الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاد الدواء وعلم انتشار الأوبئة والفيورسات، إن نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا التي تظهر عليهم أعراض المرض تبلغ 1%، ونسبة من يحتاجون تلقي العلاج في المستشفيات بسيطة للغاية تقدر بـ2.%، أي أنها أقل من ربع بالمائة.





وأضاف عنان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت "يجب أن نوعي الأطفال وأن يكونوا متفهمين لتبعات الفيروس وبخاصة أنهم قد ينقلونه إلى أي شخص كبير في السن، فهناك أطفال كثر يحملون الفيروس ولا تظهر الأعراض عليهم".





وتابع، أن المعلمين المصالبين بفيروس كورونا نقلت لهم العدوى من أطفال لم تظهر عليهم الأعراض، ومن ثم فإنه يجب توعيتهم بالفيروس وأن يحذر المدرسون ويهتموا بالالتزام بالمسافة الآمنة معهم والتشديد على اهمية ارتداء الكمامات.





وحول لقاحات كورونا، قال عنان إن العالم به 202 لقاح محتمل، وصل 10 منهم إلى المرحلة الثالثة حيث ستخرج تقارير مبدئية بشانهم في أول ديسمبر، وأعلنت كل من شركتي فايزر وموديرنا أنهما ستتقجمان بطلب الحصول على موافقة مشروطة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لاستخدام لقاحيهما وأنهما إذا حصلا عليها فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ في عملية إنتاج اللقاح بنهاية الشهر ذاته بواقع 100 مليون جرعة مقسمة على الشركتين بالتساوي، وستبدأ عملية التوزيع على مستوى العالم في شهر فبراير أو مارس، متوقعًا أن تتاح لقاحات كورونا بمصر في الربع الأول من العام المقبل وستبدأ تصنيع اللقاح في منتصف العام نفسه.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.



