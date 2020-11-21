النفط يحقق مكاسب تتجاوز الـ 5% بسبب لقاح كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
النفط
النفط
وكالات
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واصلت عقود خام برنت المكاسب في تعاملات ما بعد التسوية لتصعد بأكثر من دولار للبرميل، بعد أن زادت أسعار النفط بنحو 1% الجمعة لتسجل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تجارب ناجحة للقاح كورونا.

وحد من المكاسب تجدد إجراءات الإغلاق في عدة دول للحد من انتشار الفيروس. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، بما يعادل 1.7% لتجري تسويتها عند 44.96 دولار للبرميل.

وربحت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 2020، وهي أكثر نشاطا، 52 سنتا، أو 1.2% لتسجل 42.42 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط لديسمبر كانون الأول، والتي حل أجلها اليوم، 41 سنتا، أو 1%، لتجري تسويتها عند 42.15 دولار للبرميل ، وربح كلا الخامين 5% هذا الأسبوع ، ودعمت احتمالات فعالية لقاح كوفيد-19 أسواق النفط هذا الأسبوع.

وقالت شركة فايزر إنها ستقدم طلبا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، وهو أول طلب من هذا القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيورنار تونهاوجن مدير شؤون أسواق النفط في ريستاد إنرجي "بالرغم من حقيقة أن الأمر سيحتاج في واقع الأمر وقتا لتطبيق حملة لقاح عالمية، وهو وقت سيعاني خلاله الطلب على النفط، ترد أنباء إيجابية يوميا عن تسليمات اللقاح".

وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأميركية قلصت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الأولى في عشرة أسابيع.

وتراجع عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، بمقدار اثنين إلى 310 هذا الأسبوع، فيما انخفض عدد حفارات النفط وحدها بواقع خمسة إلى 231 بعد بلوغه الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مارس .

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