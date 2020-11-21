



بالتفاصيل.. شكاوى المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة لتعرضهم للنصب (وزارة القوى العاملة)





شكاوى المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة | اشتكي مجموعه كبيرة من المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة التي سمح بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال الذي تأثروا من التداعيات التي خلفها وباء كورونا حيث جاءت شكوتهم بخصوص شخص مجهول المصدر يدعي انه ينتمي الي القوي العاملة يقوم بإقناعهم ان سيستطيع ان يسهل لهم الاجراءات الخاصة بالتقديم علي طلب للحصول علي المنحة المقدمة من جانب الدول وذلك مقابل ان يقوم العميل بدفع مبلغ معين من المال ليتفاجأ في النهاية انه تم النصب عليه .





شكاوى المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة

وعلي اثر ذلك قامت وزارة القوي العاملة بنشر بيانا رسمي عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك توضح فيه ان لا علاقة لها بالشخص الذي يدعي انه من موظفي القوي العاملة ليساعد المتقدمين من العمال للحصول علي المنحة وشددت علي المواطنين عدم تصديق أي شخص يقوم بهذه العملية وان جميع الخدمات الخاصة بالمنحة تتم من خلال التوجه الي الجهات المختصة أو الموقع الإلكتروني التي خصصته الوزارة ،الجدير بالذكر ان هذه الواقعة جاءت متزامنه مع تحديد الوزارة لموعد لصرف الدفعات المستحقة للشهر الجاري .





موعد صرف منحة العمالة لشهر نوفمبر

وضحت وزارة القوي العاملة انه لم يتم السماح بالصرف الي أي مواطن إلا بعد التأكد من انطباق الشروط عليه حيث انه في هده الحالة سيتم إرساله رسالة عبر الهاتف الخاص بالمتقدم لأخباره عن موعد الصرف والجهة التي يمكنه التوجه لها بعد التزامه بالاجراءات الاحترازية المطبقة من اجل الحفاظ علي صحته واستلام الدفعة المستحقة له وفيما عدا ذلك فلا علاقة للوزارة به .



