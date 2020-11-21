"كورونا" يتسبب في حملة استقالات واسعة بإيران

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت شبكة "إرم نيوز"، باستقالة مسؤولين إيرانيين بينهما نائب وزير الصحة، بسبب ما اعتبروه الإدارة السيئة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، في رسالة استقالته، إن الحديث عن انتاج لقاح كورونا الإيراني "غير علمي ومتسرع"، مضيفًا أن لقاح كورونا مازال في مراحله الأولى.

 

وأضاف نائب وزير الصحة الإيراني: "أعلن بموجب هذا استقالتي من منصبي بسبب الإدارة الخاطئة جدًا والمعيبة في احتواء فيروس كورونا، وأنه نظرًا لقلة التشاور والاهتمام بنصائح الخبراء والباحثين في النظام الصحي وتحذيراتهم، تسببت في سقوط العديد من الضحايا في إيران وفي نفس الوقت تدعي الوزير سعيد نمكي، إن طريقة إدارة أزمة كورونا في إيران ستكون درسًا لدول أخرى".

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 479 حالة وفاة، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 828377 أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ 43896.

 

 

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 589025، فيما لا يزال 5756 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مؤكدة أن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير.

 

 

وذكرت أن 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران، أصفهان، وقم. وهناك 4 أقاليم في وضع صحي برتقالي وأصفر وهي: هرمزغان، فارس، غلستان ، سبستان وبلوشسيتان.

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كورونا حملة استقالات ايران

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