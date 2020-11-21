أسعار الدواجن اليوم السبت 21-11-2020 .. كيلو"البلدي" بـ 28 جنيه
السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:06 ص
الفجر الإقتصادي
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أسعار بورصة الدواجن اليوم:
إستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 21-11-2020 ، وتنتج مصر كل عام ما يقرب من قيمة 1.6 مليار طائر، مما يحقق من الاكتفاء الذاتي إلي المواطنين بنسبة تصل إلي 95%.
ومن خلال التقرير التالي ننشر أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم كالاتي :
1ـ سجل سعر بيع الكيلو المعلن في المزارع 20 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 24 جنيها.
2ـ سجلت كارتونة البيض بمبلغ 26 ونصف جنيها في المزرعة ليتم بيعها للمستهلك بسعر 31 جنيها.
3ـ بلغ سعر بيع الفراخ الساسو في المزرعة إلي 23 جنيها ،وذلك ليباع إلي المستهلك بسعر 27 جنيها.
4ـ بلغ سعر بيع الكيلو للدواجن البلدي الحر ليسجل 28 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بقيمة 31 جنيها.
توقعات بورصة الدواجن أثناء الفترة القادمة :
أوضح رئيس الشعبة أن توقعات أسعار بورصة الدواجن أثناء الفترة القادمة ، منوها إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بأن نترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نتيجة إلي عدم إمكانية توقع تحسن في المؤشرات و الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة في القوة الشرائية، حيث إن ذلك لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.
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