إستقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 21-11-2020

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:57 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
Advertisements

إستقر سعر اللحوم اليوم السبت 21-11-2020 ، وتراوح كيلو الكندوزمابين 80 الي 165 جنيه ، حيث تعتبر اللحوم من الأكلات الهامة للمصريين نظراً لإعتمادها علي البروتين المساهم في تقوية العضم والنمو بالإضافة الي الزنك الذي يقوي مناعة الجسم.

وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 21-11-2020 كالتالي : 

سعر الكيلو البتلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.

وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.

وقامت الدولة بمجهودات رائعة لتوفير اللحوم للمواطنين عن طريق فتح منافذ القوات المسلحة لبيع اللحوم بأسعار منخفضة لمحدودي الدخل .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اللحوم في الاسواق اسعار اللحو

أخبار تهمك

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ 36 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يخرج عن صمته: لست سبب كل أزمة في برشلونة

منذ 34 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 5 ساعات

أحد ضحايا سفاح الجيزة: "إتجوز 3 مرات وخلف عيال باسمي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق من وزير التربية والتعليم عن إصابته بكورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 23-6-2018

الضاني بـ 160 جنيها.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد 14-7-2019

تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 15-7-2019

اسعار اللحوم اليوم 7-9-2019.. "البرازيلي" الأقل سعرا

اسعار اللحوم اليوم 12-9-2019.. الضأن يسجل 160 جنيها

اسعار اللحوم اليوم 13-9-2019.. البتلو يسجل 120 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 ص

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

06:56 ص

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»