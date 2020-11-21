إستقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 21-11-2020





إستقر سعر اللحوم اليوم السبت 21-11-2020 ، وتراوح كيلو الكندوزمابين 80 الي 165 جنيه ، حيث تعتبر اللحوم من الأكلات الهامة للمصريين نظراً لإعتمادها علي البروتين المساهم في تقوية العضم والنمو بالإضافة الي الزنك الذي يقوي مناعة الجسم.





وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 21-11-2020 كالتالي :





سعر الكيلو البتلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها.





وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.





وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.



