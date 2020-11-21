تراجع سعر الذهب اليوم السبت 21-11-2020.. عيار 21 بـ 814 جنيه





تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 21-11-2020 ، بمعدل جنيه واحد علي كل جرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الي 814 جنيه ، حيث يشهد الذهب حالة من التراجع بعد الوصول الي نتائج إيجابية بخصوص لقاح كورونا.





أسعار الذهب اليوم السبت 21-11-2020:





سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 814 جنيه

وبلغ سعر الجرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698 جنيهًا

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 930 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6512 جنيهًا





أسعار الذهب العالمي:









قلصت أسعار الذهب خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنهاية التعاملات مع تزايد الأمال حول لقاح كورونا.





ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في جلسة اليوم مع تزايد إصابات كورونا في العالم ومخاوف من توسيع عمليات الإغلاق الوطنية.





وتراجع سعر الذهب بشكل ملحوظ في ظل التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا، وهو ما عزز التفاؤل بالأسواق حيال السيطرة على تفشي الموجه الثانية من كورونا، وعزز شهية المخاطرة على الدولار الأمريكي بسوق العملات. هذا وقد أظهرت البيانات الرسمية يوم الخميس بأن لقاح كورونا المحتمل من قبل شركة استرازينيكا AstraZeneca قد أظهر استجابة مناعية قوية لدى كبار السن، مع توقع الباحثين إصدار نتائج تجارب المرحلة الأخيرة بحلول عيد الميلاد. وقد طورت أسترازينيكا (LON:AZN) لقاحها بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، وتعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية حول العالم، وهي المرحلة الأخيرة قبل الحصول على الموافقة التنظيمية. هذا وتشير البيانات إلى أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بسبب فيروس كورونا، قد بدت عليهم استجابة مناعية قوية بعد اختبار اللقاح.



