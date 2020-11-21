ليفربول يفقد محمد صلاح في لقاءات الحسم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
Advertisements

تأكد غياب محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن 3 مباريات حاسمة لفريقه بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب مصر.

 

وأُصيب صلاح بفيروس كورونا أثناء تواجده رفقة المنتخب المصري حيث تعرض للإصابة في حفل زفاف شقيقه بسبب عدم التزامه بإجراءات السلامة العامة.

 

ويغيب صلاح عن مباراة فريقه أمام ليستر سيتي يوم السبت بالدوري الإنجليزي وهي أولى المواجهات التي سيغيب عنها ثم أتالانتا بدوري أبطال أوروبا وهو الفريق الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

 

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر: "أن أشكر الجميع على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة وأنا واثق أنني سأعود للمباريات قريبًا".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي اخبار محمد صلاح اليوم

أخبار تهمك

شاهد.. أول تعليق من وزير التربية والتعليم عن إصابته بكورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ 34 دقيقة

أحد ضحايا سفاح الجيزة: "إتجوز 3 مرات وخلف عيال باسمي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

منذ ساعة و نصف

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يخرج عن صمته: لست سبب كل أزمة في برشلونة

منذ نصف ساعة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 16 ساعة

طعنات الغدر.. ننشر صور الشقيقان المتهمان بقتل مصور فوتوغرافي بإمبابة

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. محمد صلاح وساديو ماني الأسوأ في لقاء ليفربول

ماذا كتبت الصحف الإنجليزية على إصابة محمد صلاح؟

ليفربول يجهز محمد صلاح لموقعة ولفرهامبتون

شهر الحسم.. ليفربول يواجه كبار الدوري الإنجليزي في أكتوبر

غياب محمد صلاح يورط ليفربول في 2021

محمد صلاح يسخر من رحيله عن ليفربول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 ص

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

06:56 ص

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»