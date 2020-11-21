"سكين ومقص".. ننفرد بنشر صور المقتول على يد طليق شقيقته بإمبابة

تنفرد بوابة "الفجر" بنشر صور الشاب المصور ويدعى "مصطفى حسن" المقتول على يد طليق شقيقته ويدعى "علاء" وشقيقه "مصطفى"، حيث استخدما المتهمان "سكين وجنزير ومقص" لإنهاء حياته.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد طليق شقيقته بإمبابة، أن شقيقة المجني عليه كان بينها وبين طليها خلافات.





وأفادت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، تعرضت للسب والإهانة في الشارع، من طليقها وشقيقه، فتوجهت لشقيقها لتشكو له ما حدث، وأثناء معاتبة شقيقها لطليقها، وقعت بينهما مشاجرة، ما دفع طليقها وشقيقه للتعدي عليه، وأخرج سلاحًا أبيضًا "مقص" وطعنه، فسقط قتيلا.





وتلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



