عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابل، وسط مخاوف من سقوط ضحايا في الانفجارات.





يذكر أن "كابل"، هي عاصمة أفغانستان وأكبر مدنها والمركز الثقافي والاقتصادي للبلاد، وتقع على ضفاف نهر كابل.تحيط بها سلسة جبال هندوكوش على ارتفاع 1800 م فوق سطح البحر.



