تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل نادي برشلونة ضيفا اليوم السبت على نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي : اندريا تير شتيجن.
خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، روبيرتو.
خط الوسط: ريكي يونج، بيانيتش، كوتينهو.
خط الهجوم: ليو ميسي، جريزمان، عثمان ديمبلي.

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