وكيل النني يكشف حقيقة إصابة أسرته بفيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني،  لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الانجليزي، حقيقة إصابة أسرة اللاعب بفيروس كورونا.

وأكد علاء نظمي تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "عائلة اللاعب سليمة وبخير".

وشدد: "سلبية مسحات أسرة محمد النني بعد مصافحته لهم بعد وصوله القاهرة".

وكشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الانجليزي،سر اصرار النادي  علي عودة اللاعب لانجلترا رغم ايجابية مسحته.

وأكد علاء نظمي تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: :"ارسنال يرغب في سرعة تجهيز محمد النني لاحتياجه في الفترة المقبلة ويحتاج لخدماته في أسرع وقت".

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