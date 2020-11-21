ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تنطلق مباريات الجولة العاشرة عمر مسابقة بطولة الدوري الإسباني اليوم السبت 21 نوفمبر، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويتصدر ريال سوسيداد جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويأتي فياريال برصيد 18 نقطة، ثم أتليتيكو مدريد برصيد 17 نقطة.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-
1-ريال سوسيداد 20 نقطة
2- فياريال 18 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 17 نقطة
4- ريال مدريد 16 نقطة
5- غرناطة 14 نقطة
6- قادش 14 نقطة
7- ريال بيتيس 12 نقطة
8- برشلونة 11 نقطة
9- فالنسيا 11 نقطة
10- خيتافي 11 نقطة
11- إلتشية 11 نقطة
12- إشبيلية 10 نقاط
13- أوساسونا 10 نقاط
14- أتلتيك بلباو 9 نقاط
15- ألافيس 9 نقاط
16- إيبار 9 نقاط
17- سيلتا فيجو 7 نقاط
18- ليفانتي 6 نقاط
19- بلد الوليد 6 نقاط
20- ويسكا 6 نقاط

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