بسبب الطقس السيء.. انهيار أجزاء من شرفة منزل في المحمودية بالبحيرة

شهدت قبل قليل، مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، سقوط أجزاء من شرفة منزل قديم بشارع الخولي دون وقوع إصابات بشرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيء التي تشهده المحافظة بسبب غزارة الأمطار.





وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال الوحدة المحلية بالمحمودية، تبين أن المنزل مكون من طابقين ودور أرضي وغير مأهول بالسكان، حيث تصادف عدم مرور مواطنين أثناء انهيار أجزاء شرفة المنزل.





وقامت الوحدة المحلية بالمحمودية بالتنسيق مع الجهات المعينة بفرض كردون أمني حول العقار، وجار عمل تقرير هندسي، وتحرير محضر بالواقعة وملابساتها، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.





وفي سياق آخر، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمون بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة الطلاب.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.





كانت محافظة البحيرة، شهدت أمس الجمعة سقوط أمطار غزيرة علي عدد من المراكز والمدن، منها رشيد، ادكو، المحمودية، دمنهور، وكفر الدوار، وتم انتشار كافة المعدات والأطقم للتعامل والتدخل الفوري لرفع أي تراكمات، كما تم التنسيق بين مركزي ادكو ورشيد والحماية المدنية لرفع تراكمات المياه بالطريق الدولي الساحلي.



