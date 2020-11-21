"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:43 ص
السيدة نعمات
السيدة نعمات
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة انها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عام تقريبًا بعد أن رزقت منه بطفل وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عام، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الانشاء وتعاني الاسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات اسرتها من معيشة ومصاريف دواء حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجة تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الايواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التي تحصل عليها وتم إفادتها أنه سوف يتم تحويل الملف الطبي لوزارة الصحة وبخصوص المعاش سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة.

وقد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية ايجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة واسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات
"التضامن" توجه بتوفير وحدة سكنية ومساعدات مالية للسيدة نعمات

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