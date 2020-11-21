شاهد.. وكالة الفضاء المصرية تكشف حقيقة إظلام الأرض في نهاية ديسمبر

كشف محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حقيقة إظلام الأرض يوم 21 و22 و23 ديسمبر، مؤكدًا أنه لم يحدث أبدًا من قبل أن انطفأت الشمس وأظلمت الكرة الأرضية.





وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث أي إظلام تام للكرة الأرضية من قبل، ومن المستحيل أن تظلم الأرض، مؤكدًا أن هذا يعتبر خيالًا علميًا.



