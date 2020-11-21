أسعار الذهب اليوم السبت 21-11-2020.. المعدن الأصفر يرتفع 5 جنيهات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
شريف بدر
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر فى بداية التعاملات اليوم السبت، ليصعد المعدن الأصفر 5 جنيهات للجرام مع تزايد االإصابات بفيروس كورونا،.

ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي :








أسعار الذهب اليوم السبت 21-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 815 جنيه
وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698.5 جنيهًا
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 931.5جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:


قلصت أسعار الذهب خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنهاية التعاملات مع تزايد الأمال حول لقاح كورونا.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في جلسة اليوم مع تزايد إصابات كورونا في العالم ومخاوف من توسيع عمليات الإغلاق الوطنية.


ومن ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن مجموعة من برامج الإقراض الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستنتهي في 31 ديسمبر، مما يثير الشكوك حول مستقبل الدعم المالي.

لكن سجلت أسعار المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.7 بالمائة، حيث تأثرت سلباً بالتطورات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا في الأسبوع الجاري.

وسحب المستثمرين 4 مليارات دولار من الذهب، وهي أكبر تدفقات خارجة للمعدن على الإطلاق، وسط اندفاع للأصول الخطرة، بحسب بيانات "بنك أوف أمريكا".

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1872.60 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند 1874.40 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 عند مستوى 92.42.

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