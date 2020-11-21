شاهد.. موسى: "أردوغان استخبى تحت السرير من الرئيس السيسي"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد موسى بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التصدي لتمدد التركي في الشرق الأوسط، ومواجهة الفكر التدميري الذي ينهجه الديكتاتور العثماني في المنطقة.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أردوغان طايح في المنطقة ولكن لم نفسه عندما خرج له الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن مصر قوية وستقف ضد أي تمدد تركي في ليبيا أو سوريا.. رجع استخبى تحت السرير".

وتابع: "إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية ووضع خارطة طريق نال ترحيب العالم لأنه يحافظ على حقوق الشعب الليبي".

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