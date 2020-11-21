تفاصيل الاجتماع السري بين القرضاوي وعزام التميمي وعزمي بشارة (فيديو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:12 ص
يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل الاجتماع السري الذي جرى في الدوحة، بين القيادي الإخواني يوسف القرضاوي مفتي "الدم والإرهاب والدولار" وعزام التميمي، أحد سماسرة تمويل قنوات الإخوان الإرهابية، وعزمي بشارة، مسئول قناة العربي الجديد.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هناك أزمة حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بين عزام التميمي وعزمي بشارة، وتدخل بينهما "مفتي الدم" يوسف القرضاوي لإنهاء الخلاف من خلال اجتماع سري في الدوحة.

وأضاف أن "القرضاوي" جمع الطرفين لأن هناك تلاسن بين مذيعي قنوات مكملين والشرق والعربي الجديد، من أجل الصلح بينهم، وتقسيم كعكة التمويلات.

وتابع، "أن الاجتماع فشل، لأن عزام التميمي أصر على أن يصله مليار دولار سنويا، في حين أن فريق عزمي بشارة أصر على أن يحصل على مليار ونصف المليار دولار، وباقي القنوات (العربي الجديد والشرق) تحصل على مليار ونصف، وهو ما أثار الخلاف بينهم".

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