شاهد.. أول تعليق من وزير التربية والتعليم عن إصابته بكورونا

شاهد.. أول تعليق من وزير التربية والتعليم عن إصابته بكورونا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:57 ص
داليا الحسين
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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد على مواقع الاتواصل الاجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن اليوم الجمعة من الأيام النادرة في حياته العملية التي يجد فيها متسع لتناول العشاء في منزله، موضحا أنه ابتعد عن "السوشيال ميديا" لنصف ساعة وعاد بعدها ليجد ان هناك شائعة تم تداولها عن إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف، أن الغريب أنه حضر بالأمس احتفالية صندوق تحيا مصر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 6 ساعات، ولكن تبقى الشائعة أقوى من الحقيقة، وتداول الناس الشائعة دون تثبت أو تحقق.
وواصل الوزير، أنه حتى الآن هو أكثر وزير تم ترويج شائعات بشأنه، وتحريك دعاوى قضائية ضده"
وعن الأوضاع بالمدارس، قال الوزير، إن الأوضاع لا تستدعي غلق للمدارس حتى الآن، والأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.
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